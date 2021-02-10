رؤوس الحوثيين تتطاير في جبهات مأرب..تصريح هام لقائد عسكري في قوات الشرعية بشأن آخر التطورات الميدانية للمعارك

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حقق أبطال الجيش الوطني ، مسنودين بقبائل مأرب خلال الساعات القليلة الماضية انتصارات ميدانية كبيرة ضد مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية، المدعومة إيرانياً في العديد من جبهات القتال في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.
ونقل موقع الجيش الوطني سبتمبر نت عن رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة، وقائد المركز المتقدم في جبهات رحبة، وأطراف جبل مراد، العميد الركن، محمد الحليسي قولة : بان أبطال الجيش الوطني، مسنودين بقبائل مراد الأبية حققوا انتصارات ميدانية كبيرة، وما زالوا يسطرون أروع الملاحم البطولية في جبهات "حيد آل أحمد"، "والأوشال" وجبال نقم"، في مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مأرب...مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة والمدعومة إيرانيا منيت بخسائر ساحقة وهي في انهيار تام، نتيجة الخسائر الجماعية التي تكبدتها في عدتها وعتادها العسكري.
واضاف ان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عجزت عن إحراز أي تقدم ميداني في مختلف جبهات جنوب وغرب محافظة مأرب، نتيجة عزيمة وإصرار وصمود أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الباسلة، وباءت كل محاولات تلك العصابة الإجرامية المارقة بالفشل الذريع وهزائم ساحقة في صفوف عناصرها ومقاتليها التي تزج بهم إلى محارق الموت والهلاك.
وقال إن أبطال الجيش والمقاومة يواصلون تقدمهم الميداني والعسكري، لليوم الرابع على التوالي في مختلف جبهات محافظة مأرب، ويحققون انتصارات ميدانية واسعة، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في العتاد والأرواح، بنيران أبطال الجيش الوطني وغارات التحالف العربي التي دكت تعزيزات تلك العصابة الإجرامية.