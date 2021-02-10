كان يصرخ من خلف الشاشة.. كيف تفاعل ترامب أثناء مشاهدته إجراءات محاكمته ؟

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قال تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية إن الرئيس السابق دونالد ترامب كان غاضبا أثناء مشاهدته إجراءات محاكمته في مجلس الشيوخ.
وأوضح المصدر أن ترامب تابع الإجراءات عبر التلفزيون، حيث كان يتواجد آنذاك في منتجعه الخاص للغولف، مارالاغو، بولاية فلوريدا.
وتابع: "كان ترامب يصرخ من خلف الشاشة أثناء مشاهدته الإجراءات.. يمكن القول إنه كان غاضبا جدا".
ويبدو أن غضب ترامب كان بسبب أداء محاميه بروس كاستور، الذي قدم حسب عدد من المتابعين مرافعة "دون المستوى".
وذكرت تقارير أميركية أن ترامب كان "مذهولا لحظة سماع بعض الحجج التي جاءت على لسان كاستور.. لم يكن سعيدا على الإطلاق".
وكان مجلس الشيوخ أقرّ في ختام عملية تصويت جرت الثلاثاء دستورية المحاكمة التي استهلّها في اليوم نفسه لعزل الرئيس السابق ترامب المتّهم بـ"التحريض على التمرّد".
وبأغلبية 56 سناتورا مقابل 44 صوّت المجلس لمصلحة اعتبار المحاكمة دستورية وبالتالي المضيّ قدماً بإجراءات عزل الرئيس السابق حتى بعد أن انتهت ولايته وغادر البيت الأبيض وعاد مواطنا عاديا.
وفي 13 يناير، أي بعد أسبوع على اقتحام الكونغرس وجّه مجلس النواب لترامب الاتهام بـ"التحريض على التمرّد".