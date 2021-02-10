رؤية تركية لحل الخلاف مع إدارة بايدن بشأن

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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طرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مقترحا لحل الخلافات مع واشنطن بشأن منظومة الدفاع الروسية "أس400"، والتي حصلت عليها أنقرة ضمن صفقة، أثارت اعتراضات أمريكية.

وقال أكار خلال حوار خاص مع صحيفة "حرييت" التركية، إن بلاده منفتحة على مناقشة الخلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن منظومة "أس400"، مضيفا أنه "يمكن التوصل إلى حل على غرار ما جرى في جزيرة كريت اليونانية".

وأشار إلى أن اليونان لا تزال تحتفظ بمنظومة أس300 الروسية في جزيرتها كريت، والتي نصبت فيها إبان الحقبة السوفيتية، لافتا إلى أن الأنظمة الدفاعية العائدة إلى هذه الحقبة، لا تزال أيضا موجودة في الدول الأوروبية التي كانت تنتمي إلى حلف وارسو ثم انضمت إلى حلف شمال الأطلسي ناتو.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده منفتحة على التفاوض مع الولايات المتحدة، بشأن إمكانية "تطبيق نموذج كريت"، مؤكدا أن الناتو استوعب وجود هذه الأسلحة في الدول التي دخلت في عضويته.