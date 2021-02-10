وسط إقبال جماهيري واسع.. انطلاق فعاليات معرض مأرب الأول للكتاب بمشاركة 20 دار نشر

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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انطلقت، اليوم الأربعاء 10 فبراير/شباط، فعاليات معرض مأرب الأول للكتاب، بمشاركة 20 دار نشر عربية ومحلية، وبتنظيم فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة (شمالي شرق اليمن).



ودشن الافتتاح وكيلا محافظة مأرب عبدربه مفتاح وعبدالله الباكري، حيث شهد اليوم الأول للمعرض الذي يقام للمرة الأولى بالمحافظة، إقبالاً جماهيرياً واسعاً.



وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب في مارب ناصر الشريف، إن افتتاح معرض الكتاب حدثاً هاماً، ويبعث رسالة تؤكد أن مأرب "مدينة السلام ومدينة القبول بالآخر، وتعلي من قيم الحرية والفكر والاعتقاد".



وأضاف، أن المعرض يحتوي على أنواع متعددة من الكتب والكثير من العناوين سيكون لها تأثير كبير في تعزيز الهوية اليمنية وزيادة المعرفة.



وتابع: "حرصنا أن يكون المعرض أكثر من مكان لبيع وشراء الكتب، بل تظاهرة ثقافية تشارك فيها جهات متعددة تقيم أنشطة متنوعة، وهناك أجنحة مختلفة منها جناح جامعة إقليم سبأ وجناح الموروث الشعبي ومنصة لتوقيع الكتب من قبل المؤلفين".



وقال الشريف" إنه "في الوقت الذي تحتفي فيه مأرب بالكتاب تطلق ميليشيا الحوثي صواريخها على الأحياء التي تضج بالساكنين، وهذا يدل على تمسكنا بخيار السلام".



وشهد المعرض في أول ساعات التدشين حضوراً جماهيرياً كبيراً، في حين حضرت نحو 20 دار نشر محلية وعربية تعرض قرابة 20 ألف عنوان في مختلف المجالات والتخصصات.