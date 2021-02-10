مبعوث الرئيس الأمريكي الى اليمن يصل الرياض ويستهل زيارته بمباحثات مع ”بن فرحان“ و”آل جابر“

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أجرى مبعوث الرئيس الامريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندر كينغ، الاربعاء 10 فبراير/شباط، جلسة مباحثات مطولة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مستهل زيارته الرسمية للرياض ضمن جهوده الرامية للبحث عن حل سياسي لوقف الحرب في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن المباحثات التي حضرها السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تناولت المستجدات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية، والجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
ولم ترد أية معلومات دقيقة بشأن تفاصيل ونتائج تلك المباحثات.
ووصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، في وقت سابق الاربعاء، إلى العاصمة السعودية في اول زيارة رسمية منذ تكليفه بالمهمة.
وتزامنت الزيارة مع هجوم حوثي جديد إستهدف مطار أبها السعودي باستخدام أربع طائرات مسيرة، وذلك عقب ساعات قليلة من إعلان التحالف إحباط هجوم مماثل، جرى خلاله تدمير طائرتين مفخختين قبل وصولهما للهدف.
وفي مطلع الشهر الحالي، أعلن الرئيس الامريكي تعيين الدبلوماسي المخضرم تيموثي ليندر كينغ كمبعوث خاص إلى اليمن، ضمن سلسلة من القرارات التي قالت الإدارة الامريكية الجديدة أنها تهدف من ورائها لإيجاد حل لملف الحرب في اليمن.
وشملت القرارات الامريكية أيضا تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات ووقف دعم عمليات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، بالإضافة إلى إلغاء قرار الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثيين تنظيما إرهابيا.
وأعتبرت وسائل إعلام عربية وغربية، تلك الإجراءات بأنها مؤشر إضافي على تغيير نهج واشنطن إزاء الملف اليمني مع بداية ولاية الرئيس جو بايدن.