قائد ريال مدريد يبلغ إدارة ناديه بقراره النهائي

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد أخبر إدارة ناديه برفضه تجديد العقد، وأن مستقبله سيكون في فريق آخر خلال الموسم القادم.
وأوضح التقرير، أن ريال مدريد لا توجد لديه أي نية لتقديم عرض جديد لتغيير قرار راموس، وستشهد الفترة المقبلة مغادرة قائد الميرنجي، لقلعة "سنتياغو برنابيو" التي أقام فيها منذ عام 2005.
وأشارت الصحيفة، إلى أن النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونيخ، هو الأقرب لتعويض رحيل راموس الوشيك عن الفريق الأبيض.
وعرض ريال مدريد سابقا على راموس تمديد عقده لعام آخر براتب أقل من الذي يتقاضاه الآن بنسبة 10%، لكن مدافع الملكي البالغ 34 عاما لم يوافق، بل طالب بتجديد عقده لموسمين، مع تحسين راتبه الحالي، أو تركه كما هو بدون تخفيض.
وتتمثل سياسة ريال مدريد في أن اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما يتلقون عروض التجديد لمدة موسم واحد فقط.
بهذا سينضم راموس في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده هو الآخر مع ناديه بنهاية هذا الموسم، وتلوح أمامه وجهتان إحداهما باريس سان جيرمان، وأخرى في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.
يذكر أن راموس سيغيب عن صفوف ريال مدريد حتى شهر أبريل المقبل، وذلك لخضوعه إلى جراحة في الغضروف المفصلي للركبة.