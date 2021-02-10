الحاكم الايراني لصنعاء يتبجح: الثورة الاسلامية انتصرت في اليمن

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قال سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء، حسن ايرلو، الاربعاء 10 فبراير/شباط، إن الثورة الاسلامية انتصرت في اليمن، وإن ما وصفه بـ"العدوان عليها (التحالف العربي) هو أكبر دليل على ذلك".
جاء ذلك في تغريدة نشرها إيرلو على حسابه في "تويتر"، بالتزامن مع احتفالات ايرانية "بذكرى انتصار الثورة الاسلامية".
وذكر الحاكم الايراني لصنعاء أن "الثورة الاسلامية انتصرت في اليمن والعدوان عليه هو أكبر دليل على ذلك".
وأضاف: "الاستكبار العالمي والصهاينة يخافون من تكرار الثورة الإسلامية ونجاحها في يمن الإيمان".
يذكر أن "الثورة الإسلامية الإيرانية هي ثورة اندلعت سنة 1979 بمشاركة فئات مختلفة من الناس وحولت إيران من نظام ملكي، تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة واستبدلته في نهاية المطاف بالجمهورية الاسلامية عن طريق الاستفتاء في ظل المرجع الديني آية الله روح الله الخميني".