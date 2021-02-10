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تعرف على أكثر مناطق السعودية تسجيلا لإصابات كورونا خلال يوم

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، نصفها في الرياض.

وسجلت الرياض 173 اصابة جديدة، بينما سجلت الشرقية 85 ومكة المكرمة 48 ومنطقة عسير 11 والباحة 10، ومنطقة الحدود الشمالية 10.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، و306 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (362,368) حالة.

 وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد أعلن قبل أيام عن زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، موضحاً أن من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها.

وحذر من الاستمرار في التهاون وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية، لتجنب الدخول في خطر الموجة الثانية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة شهر، والأنشطة الترفيهية ودور السينما والمراكز الرياضية والطلبات الداخلية للمطاعم لمدة عشرة أيام لمواجهة فيروس كورونا.

كما علقت السعودية دخول الأجانب من 20 دولة إلى المملكة.

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