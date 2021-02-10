آخر مستجدات المعارك غرب مأرب والمليشيات تتعرض لقصف عنيف

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تواصلت اليوم الأربعاء المعارك التي يخوضها الجيش والمقاومة الشعبية، ضد المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، في جبهات مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وفي المعارك المحتدمة حتى اللحظة، منيت المليشيا الحوثية المتمردة خسائر فادحة بالعتاد والأرواح بنيران أبطال الجيش وبغارات شنها طيران تحالف دعم الشرعية،بحسب موقع الجيش.

وقال مصدر عسكري إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجمات انتحارية شنتها المليشيا الحوثية في جبهة صرواح، وكبّدوها عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأكد في تصريح للمركز الإعلامي للجيش بأن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، فيما تمكن الأبطال من تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للمليشيا فور تحليقهما باتجاه مواقع الجيش.

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها للمليشيا الحوثية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.