شاهد.. أول الصور للطائرة التي تضررت باستهداف الحوثيين مطار أبها الدولي عاجل: الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها بأربع طائرات وقيادي بارز يقول إن ذلك من حقهم فنانة كويتية ترتد عن الإسلام وتعتنق اليهودية حريق في طائرة مدنية جراء استهداف الحوثيين مطار أبها والتحالف يتوعد الحكومة تكشف عدد الصواريخ التي استهدفت مأرب خلال 48 ساعة وحصيلة الضحايا وتؤكد إنكسار الحوثيين في 6 مرات سابقة تصريحات غريفيث التي أغضبت الحوثيين.. سفير طهران يتباهى ووزير في حكومة صنعاء يكشف متى تتوقف هجمات الحوثيين الإطاحة بأنور قرقاش من خارجية الإمارات وتعيين شخبوط بديلا عنه هجوم حوثي جديد باتجاه الأراضي السعودية كورونا يهدد الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ اسبوعين والبيتكوين تتجاوز 48 ألف دولار السعودية تكشف تفاصيل موقفها من مفاوضات النووي الإيران
نشرت وسائل اعلام سعودية صورا أولية، كشفت تعرض طائرة مدنية سعودية كانت تقف على أرض مطار أبها الدولي لحريق تمت السيطرة عليه، نتيجة ما وصفها التحالف،محاولة إرهابية من الميليشيا الحوثية باستهداف المطار وتعريض حياة مئات المسافرين للخطر.
وأظهرت الصور تعرض جزء من هيكل الطائرة للتلف وتضرره.
وكان التحالف، أعلن اليوم الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.
وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.
كما قال "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين".
الى ذلك افادت وسائل اعلام محلية، باستئناف الرحلات في مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف الإرهابية.
في المقابل، اعترفت ميليشيات الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي،وقالت انها استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار ابها.
أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.