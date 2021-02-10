شاهد.. أول الصور للطائرة التي تضررت باستهداف الحوثيين مطار أبها الدولي

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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نشرت وسائل اعلام سعودية صورا أولية، كشفت تعرض طائرة مدنية سعودية كانت تقف على أرض مطار أبها الدولي لحريق تمت السيطرة عليه، نتيجة ما وصفها التحالف،محاولة إرهابية من الميليشيا الحوثية باستهداف المطار وتعريض حياة مئات المسافرين للخطر.

وأظهرت الصور تعرض جزء من هيكل الطائرة للتلف وتضرره.

وكان التحالف، أعلن اليوم الأربعاء، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكداً السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

كما قال "نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين".

الى ذلك افادت وسائل اعلام محلية، باستئناف الرحلات في مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف الإرهابية.

في المقابل، اعترفت ميليشيات الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي،وقالت انها استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار ابها.

أتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيا الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.