شاهد.. أول الصور للطائرة التي تضررت باستهداف الحوثيين مطار أبها الدولي عاجل: الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها بأربع طائرات وقيادي بارز يقول إن ذلك من حقهم فنانة كويتية ترتد عن الإسلام وتعتنق اليهودية حريق في طائرة مدنية جراء استهداف الحوثيين مطار أبها والتحالف يتوعد الحكومة تكشف عدد الصواريخ التي استهدفت مأرب خلال 48 ساعة وحصيلة الضحايا وتؤكد إنكسار الحوثيين في 6 مرات سابقة تصريحات غريفيث التي أغضبت الحوثيين.. سفير طهران يتباهى ووزير في حكومة صنعاء يكشف متى تتوقف هجمات الحوثيين الإطاحة بأنور قرقاش من خارجية الإمارات وتعيين شخبوط بديلا عنه هجوم حوثي جديد باتجاه الأراضي السعودية كورونا يهدد الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ اسبوعين والبيتكوين تتجاوز 48 ألف دولار السعودية تكشف تفاصيل موقفها من مفاوضات النووي الإيران
أعلن الحوثيون مسئوليتهم عن قصف مطار أبها الدولي اليوم الاربعاء، بعد وقت قصير من اعلان التحالف السيطرة على حريق في احدى الطائرات المدنية جراء استهداف الحوثيين للمطار.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن أربع طائرات مسيرة من سلاح الجو نوع صماد 3 وقاصف 2K،استهدفت ظهر اليوم مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها،حد قوله.
واشار بأن عملياتهم مستمرة، وان الطائرات المهاجمة لمطار أبها حققت اصابات دقيقة.
من جانبه اعتبر القيادي الحوثي محمد البخيتي بأن من حقهم استهداف مطارات السعودية .
وقال: من حقنا استهداف المطارات التي تستخدم من قبل السعودية لأغراض عسكرية( مطار ابها يعد مدني ويستقبل رحلات تقل مسافرين مدنيين).
البخيتي اضاف في تصريحات تلفزيونية ان من بدأ بالتصعيد هي دول العدوان(في اشارة للتحالف) التي منعت دخول المشتقات النفطية إلى اليمن،حد تعبيره.