عاجل: الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها بأربع طائرات وقيادي بارز يقول إن ذلك من حقهم

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلن الحوثيون مسئوليتهم عن قصف مطار أبها الدولي اليوم الاربعاء، بعد وقت قصير من اعلان التحالف السيطرة على حريق في احدى الطائرات المدنية جراء استهداف الحوثيين للمطار.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن أربع طائرات مسيرة من سلاح الجو نوع صماد 3 وقاصف 2K،استهدفت ظهر اليوم مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها،حد قوله.

واشار بأن عملياتهم مستمرة، وان الطائرات المهاجمة لمطار أبها حققت اصابات دقيقة.

من جانبه اعتبر القيادي الحوثي محمد البخيتي بأن من حقهم استهداف مطارات السعودية .

وقال: من حقنا استهداف المطارات التي تستخدم من قبل السعودية لأغراض عسكرية( مطار ابها يعد مدني ويستقبل رحلات تقل مسافرين مدنيين).

البخيتي اضاف في تصريحات تلفزيونية ان من بدأ بالتصعيد هي دول العدوان(في اشارة للتحالف) التي منعت دخول المشتقات النفطية إلى اليمن،حد تعبيره.