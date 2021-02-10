فنانة كويتية ترتد عن الإسلام وتعتنق اليهودية

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت فنانة كويتية تدعى «بسمة الكويتية» ارتدادها عن الإسلام واعتناق الديانة اليهودية، عبر مقطع فيديو مصور تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقالت بسمة في الفيديو: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية".

ولاقى فيديو الكويتية هجوما شرسا عليها من قبل المتابعين الذين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.

وقال متابع "نحن في آخر الزمان، واسمه ارتداد ويجيب وقفها عند حدها"، وقال آخر "هذه صارت موضة للشهرة وكل كام يوم يخرج علينا شخص يعلن ارتداده"، ووصف معلق ثالث الأمر بأنه استخفاف بالدين.

ويأتي فيديو بسمة الكويتية بعدما أعلن المذيع الكويتي محمد المؤمن أنه اعتنق الديانة المسيحية مؤخرًا، حيث ظهر مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله المستخدمون عبر"تويتر".

وردد المؤمن في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن وروح القدس)، مضيفًا عبارة "نحن أبناء عيسى ابن مريم"، وأرفق الفيديو بعبارة: "تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت".