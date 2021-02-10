عاجل: الحوثي يستهدف مطار أبها وحريق في طائرة مدنية والتحالف يتوعد

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أعلن التحالف العربي اليوم الاربعاء أن مليشيات الحوثي استهدفت مطار أبها الدولي ،ما نتج عن حريق في احدى الطائرات المدنية.
وقال التحالف قبل قليل( 2 ظهرا): تم السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف الحوثيين للمطار.
وتوعد التحالف بمحاسبة مليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأعتبر التحالفً، استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.
وأضاف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.
وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
وخلال يومي الأحد والإثنين، أعلن التحالف العربي تدمير 5 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.