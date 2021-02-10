عاجل: الحوثي يستهدف مطار أبها وحريق في طائرة مدنية والتحالف يتوعد الحكومة تكشف عدد الصواريخ التي استهدفت مأرب خلال 48 ساعة وحصيلة الضحايا وتؤكد إنكسار الحوثيين في 6 مرات سابقة تصريحات غريفيث التي أغضبت الحوثيين.. سفير طهران يتباهى ووزير في حكومة صنعاء يكشف متى تتوقف هجمات الحوثيين الإطاحة بأنور قرقاش من خارجية الإمارات وتعيين شخبوط بديلا عنه هجوم حوثي جديد باتجاه الأراضي السعودية كورونا يهدد الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ اسبوعين والبيتكوين تتجاوز 48 ألف دولار السعودية تكشف تفاصيل موقفها من مفاوضات النووي الإيران انتفاضة في مجلس الشيوخ الأمريكي ضد 56 مدعياً عينهم ترامب لإقالتهم شركة ترفض استقالة موظفها بطريقة أثارت إعجاب وتفاعل الجميع بشكل كبير مشهد نادر ل عزت العلايلي مع أسرتة يثير الدهشة لأبنة على الهواء مباشر
حذرت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، من جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وانتهاكها المستمر للقانون الدولي الإنساني وقالت انه لا ينبغي غض الطرف عنها أو عدم معاقبة مرتكبيها.
وأشارت إلى أن استمرار هذا السلوك الإجرامي لميليشيا الحوثي سيؤدي الى إطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.
واستنكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، استمرارا ما وصفته بـ"العدوان الهمجي (الحوثي) على محافظة مآرب"، التي يسكنها ملايين من المواطنين جلهم ممن هجرتهم ميليشيا الحوثي من مناطقهم.
وذكرت أن ميليشيا الحوثي استهدفت الثلاثاء الأحياء السكنية في المدينة ليصل عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت على المدينة 8 صواريخ خلال 48 ساعة وتسببت بمقتل أربعة مدنيين وإصابة 12 آخرين.
ولفتت الخارجية اليمنية، إلى أن هذه الموجة الجديدة للعدوان الحوثي هي السابعة بعد انكسار ست موجات سابقة جندت فيها الأطفال والمغرر بهم وزرعت الألغام المحرمة واستهدفت المدنيين ومارست فيها الميليشيا أبشع الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين.
واعتبر البيان، هذا التصعيد الخطير للميليشيات ردا على استجابة الحكومة اليمنية للدعوات الصادقة من المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام، وتأكيد على رفض الميليشيا لتلك الدعوات.
واستهدفت ميليشيا الحوثي، أحياء سكنية في مدينة مأرب المكتظة بالنازحين بصاروخين بالستيين، مساء الثلاثاء، سقطت في مناطق خالية وتسببت في تضرر المنازل المجاورة وأثارت الهلع في أوساط المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ.