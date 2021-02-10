تصريحات غريفيث التي أغضبت الحوثيين.. سفير طهران يتباهى ووزير في حكومة صنعاء يكشف متى تتوقف هجمات الحوثيين عاجل: الإطاحة بأنور قرقاش من خارجية الإمارات وتعيينه في منصب جديد عاجل: هجوم حوثي جديد باتجاه الأراضي السعودية كورونا يهدد الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ اسبوعين والبيتكوين تتجاوز 48 ألف دولار السعودية تكشف تفاصيل موقفها من مفاوضات النووي الإيران انتفاضة في مجلس الشيوخ الأمريكي ضد 56 مدعياً عينهم ترامب لإقالتهم شركة ترفض استقالة موظفها بطريقة أثارت إعجاب وتفاعل الجميع بشكل كبير مشهد نادر ل عزت العلايلي مع أسرتة يثير الدهشة لأبنة على الهواء مباشر تفاصيل مباريات هي الأقوى في تاريخ التصفيات و يوفنتوس يقصي إنتر ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا دولة خليجية تعلن تعليق الصلوات في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين إثر إرتفاع أعداد الإصابات بكورونا
أثار بيان مقتضب نشره مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث يوم امس، غضب الحوثيين.
وتحدث غريفيث عن اعمال عدائية يقوم بها الحوثيون على مأرب، معربا عن قلقه البالغ من ذلك.
المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام،رد على إعراب غريفيث عن قلقه إزاء استئناف الحوثيين الأعمال العدائية في محافظة مأرب، متهما الأمم المتحدة بأنها تصرّ على مقاربة الشأن اليمني من منظور رُباعية العدوان، في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وكتب: كما منطق السفير البريطاني، غريفيث يصف أعمال المدافعين عن أنفسهم من أبناء شعبنا بالعدائية ما يجعل منه مبعوث بلاده بلبوس أممي.
واضاف "أن من يتوسط لإحلال السلام في اليمن عليه أن يعدل من منطقه الأعوج".
على صعيد آخر قال حسن إيرلو، سفير إيران لدى الحوثيين بصنعاء، ان الثورة الإسلامية قامت في إيران من أجل القضاء على الاستبداد الداخلي والسيطرة الأجنبية ومساعدة الأمم المظلومة، ومنها اليمن.
وأشار في تغريدة على حسابه ب'تويتر' إلى أن الثورة الإسلامية في إيران دعمت اليمن وحققت نصرا كبيرا.
وعلى صلة بهجمات مأرب قال وزير خارجية المليشيا (غير المعترف بها)، هشام شرف، إن الهجمات التي يشنها الحوثيون ستتوقف في حال إيقاف التحالف السعودي الإماراتي عملياته العسكرية.
وذكر شرف، في مؤتمر صحفي، أن الهجوم الذي يستهدف مأرب والسعودية ردٌ على التصعيد المستمر من التحالف وقوات الجيش.
وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل الحوثيين في أي عملية سلام في اليمن.