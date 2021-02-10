عاجل: الإطاحة بأنور قرقاش من خارجية الإمارات وتعيينه في منصب جديد

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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،اليوم الاربعاء، إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.
وشمل التعديل مغادرة أنور بن محمد قرقاش وزارة الخارجية للعمل مستشارا دبلوماسيا لرئيس الدولة، وزكي أنور نسيبة للعمل مستشارا ثقافيا لرئيس الدولة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع توتير: "أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة".
كما تابع: "ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".
وأضاف "منح رئيس الدولة حفظه الله وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش.. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية".
وتابع: "سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".