شركة ترفض استقالة موظفها بطريقة أثارت إعجاب وتفاعل الجميع بشكل كبير مشهد نادر ل عزت العلايلي مع أسرتة يثير الدهشة لأبنة على الهواء مباشر تفاصيل مباريات هي الأقوى في تاريخ التصفيات و يوفنتوس يقصي إنتر ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا دولة خليجية تعلن تعليق الصلوات في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين إثر إرتفاع أعداد الإصابات بكورونا تفاصيل محاكمة تاريخية لترامب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أوردوغان يطلق تصريحات نارية ويعلن موعد وصول تركيا إلى سطح القمر مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر الرئيس بايدن من التنازلات التي يقدمها للحوثيين وايران إحصائية أولية لخسائر الحوثيون غرب مأرب.. صيد ثمين في قبضة قوات الشرعية لماذا ركزت السياسية الخارجية لإدارة «بايدن» على اليمن في تحركها الأول؟ أسعار النفط تسجل قفزة نوعية جديدة
أثار نص استقالة موظف في إحدى شركات المقاولات المصرية، سخرية وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، نظرا للهجة التهكمية التي كتب بها، والرد غير المتوقع من إدارة الشركة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، كتب المحاسب أحمد عبد العزيز في استقالته: "برجاء التكرم بالموافقة على قبول استقالتي من العمل بالشركة.. وذلك لأنني اتخنقت (يشعر بالضيق) منكم بجد ومن غير أسباب وهو كدة أنا مجنون".
ردت إدارة الموارد البشرية على طلب الاستقالة بالرفض لأنها تعتبر الموظف "واجهة للشركة"، وأضافت في بيانها: "عدم وجودك هيفرق معانا، وعشان مزاجك يهمنا، قررنا زيادة الراتب بتاعك 30%، وصرف نوع شوكولاتة يوميا زيادة".
قال الشاب عبد العزيز، الذي تخرج في كلية التجارة، جامعة السويس، إن شركته جيدة وتتعامل بشكل راق معه لكن مشكلته كانت مع مديره المباشر، لكنه قال إنه تفاجأ بالرد الذي وصله من إدارة الشركة التي مقرها محافظة الإسماعيلية