مشهد نادر ل عزت العلايلي مع أسرتة يثير الدهشة لأبنة على الهواء مباشر

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اندهش نجل الفنان الراحل عزت العلايلي من مقطع فيديو نادر له برفقة والده وأخته، شاهده للمرة الأولى.
وعرضت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي مقطع فيديو للفنان عزت العلايلي عام 1972 مع الإعلامية ناهد جبر عن حياته الفنية.
وخلال الفيديو قال عزت العلايلي إنه عمل في الفترة من "1959 حتى 1963 مخرجا في التليفزيون المصري، وبعد ذلك عمل كمحترف في مسرح التليفزيون، كما ظهر نجليه خلال المقابلة.
وظهرت ملامح الدهشة على نجل عزت العلايلي، الذي قال إنه لا يتذكر ذلك اللقاء. مشيرا إلى أنه كان في السابعة من عمره وقت التسجيل.
وتوفي عزت العلايلي، يوم الجمعة الماضي، عن 86 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المحفورة في ذاكرة محبيه، منها أفلام "المواطن مصري" و "الأرض" و"التوت والنبوت" و"الطريق إلى إيلات" وآخر أفلامه "تراب الماس" من إنتاج عام 2018، ومسرحية "أهلا يا بكوات".