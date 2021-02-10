دولة خليجية تعلن تعليق الصلوات في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين إثر إرتفاع أعداد الإصابات بكورونا

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت البحرين، اليوم ، تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من الخميس المقبل، وذلك إثر الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات النشطة لفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين.

وقالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان، أنه «استناداً إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة، فقد تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس، كما يستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر اجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس».

وأكدت الوزارة، أنه «بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع