تفاصيل محاكمة تاريخية لترامب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 83

دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كتب التاريخ من بابين عريضين أمس: الأول هو أنه أول رئيس في تاريخ أميركا يحاكم بعد تركه المنصب، والثاني هو أنه أصبح أول رئيس يحاكم مرتين.

وبدأت جلسة المحاكمة التاريخية الثلاثاء، في غياب ترمب، بنقاش محتدم عكس الأجواء المتوترة بين الديمقراطيين والجمهوريين، استمر على مدى 4 ساعات متواصلة لتحديد مدى دستورية محاكمة رئيس سابق، وهي نقطة أثارها عدد من الجمهوريين في محاولة منهم لإسقاط التهم الموجهة ضد ترمب ووقف المحاكمة قبل بدء المرافعات الرسمية من فريقي الادعاء (الديمقراطي) والدفاع (الجمهوري).

وكما كان متوقعاً، لم تنجح مساعي المعارضين في عرقلة الإجراءات، لكنها سلّطت الضوء على قضية شرعية محاكمة رئيس سابق بهدف إدانته، وهي الحجة الأساسية التي سيعتمدها فريق الدفاع عن ترمب لدى عرضه للحجج الدفاعية يومي الجمعة والسبت، بحسب جدول المحاكمة الرسمي الذي أقره مجلس الشيوخ