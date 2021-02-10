أوردوغان يطلق تصريحات نارية ويعلن موعد وصول تركيا إلى سطح القمر

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن بلاده تستهدف الوصول إلى القمر لأول مرة في عام 2023 في إطار برنامجها الوطني الفضائي. وأضاف أن أول هبوط على القمر سيتم من خلال صاروخ وطني، من المتوقع إطلاقه في نهاية 2023 من خلال تعاون دولي.
و كان أردوغان قد تحدث الشهر الماضي مع إيلون ماسك رئيس شركة سبيس إكس بشأن إمكانية التعاون في تكنولوجيا الفضاء مع الشركات التركية.
وأعلن أردوغان في حفل في أنقرة برنامجا يضم عشرة أهداف استراتيجية، تشمل إرسال مواطن تركي في مهمة علمية في الفضاء، وفقا لرويترز.
وقال أردوغان، إن "تركيا تستهدف تحقيق الأهداف الفضائية الاستراتيجية خلال عشر سنوات، مضيفا أن بلاده ستعمل على تحسين تكنولوجيا الأقمار الصناعية وإنشاء ميناء فضائي مع دول حليفة أخرى".
وكانت تركيا قد أطلقت الشهر الماضي قمرها الصناعي تركسات 5 إيه من الولايات المتحدة إلى مدار، بالتعاون مع سبيس إكس. وتعتزم تركيا إطلاق القمر الصناعي تركسات 5 بي في الربع الثاني من 2021.