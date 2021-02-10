مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر الرئيس بايدن من التنازلات التي يقدمها للحوثيين وايران

الأربعاء 10 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 232

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، ان التنازلات التي يقدمها الرئيس الأمريكي بايدن ستجعل الخاسر الاول هو الشعب اليمني. وفي النهاية ، الولايات المتحدة.

وأضاف مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أن بايدن يتبع فكرة أوباما الخاطئة تماما والقائمة على استرضاء إيران وكبح السعوديين.

وأضاف جون بولتون ساخرا من سياسات بايدن تجاه الحوثيين قائلا في الواقع ، ستسعد طهران وحلفاؤها أن هدايا إدارة بايدن قد بدأت ، ويمكنك توقع قيام الملالي بتكثيف أعمالهم الدموية المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

كما حذر من أن استرضاء رئيس بلاده الحالي جو بايدن لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن "لن يسهم في السلام"، وأن ذلك سيلهم المليشيا المدعومة من إيران "لزيادة تشديد موقفها".

وأضاف بولتون في مقال رأي نشرته جريدة "نيويورك ديلي نيوز" بدلاً من ذلك ، يقدم بايدن تنازلات غير قسرية لإيران ، مما يضع الأساس لإحياء اتفاق الرئيس أوباما النووي الفاشل لعام 2015 مع طهران.

وقال أنه يُنظر إلى "الحرب الطويلة في اليمن - والتي أصبحت أساسًا حربًا بالوكالة - على أنها مأساة إنسانية. ومع ذلك ، يعتقد الكثيرون ، بمن فيهم الرئيس بايدن ، خطأً أن حل المأساة يتطلب إلقاء اللوم على الجانب الخطأ ، مما يؤدي إلى تبرئة الجناة الحقيقيين ووكلائهم.

وأضاف "صياغة بايدن الغامضة تدعو إلى التشكيك في الحملة الأمريكية المنفصلة ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، والتي تهدد كلاً من اليمن والمملكة العربية السعودية.

وحول موقف الخارجية الامريكية من الحوثيين قال "أعلن وزير الخارجية ، أنطوني بلينكين عن خطط لإلغاء تصنيف إدارة ترامب للمتمردين الحوثيين ، الهدف الرئيسي للعمل العسكري السعودي والإماراتي ، كمنظمة إرهابية أجنبية. لطالما تلقى الحوثيون ، وهم طائفة معارضة شيعية ، دعمًا ماليًا وعسكريًا إيرانيًا كبيرًا ، بما في ذلك في الآونة الأخيرة صواريخ كروز وطائرات بدون طيار.

في الواقع ، تحاول إيران تطويق أعدائها العرب ، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ، من خلال إقامة نظام صديق في ساحتهم الخلفية. من بين دول شبه الجزيرة العربية ، اليمن هي أفقر الدول وأبرزها الدولة الوحيدة بدون نفط . الصراع المسلح والعداء السياسي هما القاعدة وليس الاستثناء هناك: طويل الأمد ومتعدد الطبقات ودائم التغير. أدى الصراع القديم إلى حروب أهلية متكررة تحت الحكم الاستعماري البريطاني وبعد عام 1967 عندما حلت دولتان مستقلتان محل المستعمرة. تلا ذلك نزاعات دورية بين (وداخل) اليمن حتى جاء التوحيد بشكل ملحوظ في عام 1990.

لم يدم طويلا. على الرغم من بعض الاستقرار الذي لم يدم طويلاً ، اندلع تمرد شيعي في عام 2004. وذلك، بعد تغييرات متعددة ، هو الصراع الأساسي في اليمن اليوم.

قال بايدن الأسبوع الماضي في أول خطاب رئاسي له عن السياسة الخارجية "إننا ننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن ، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة". هذا يبدو مهمًا ، باستثناء أن التدخل الأمريكي المباشر انتهى بتعليق 2018 للتزود بالوقود أثناء الطيران للعمليات الجوية السعودية في اليمن.

من المهم أن نفهم بالضبط ما يجري هنا. بايدن لا يعكس استراتيجية الرئيس ترامب بشأن اليمن ، لأن ترامب لم يكن لديه أي شيء. لقد وصف الحوثيين فقط وهو في طريقه للخروج ، 19 يناير ، ودعوا فريق بايدن الجديد لإلغاء التصنيف. أحبطت الخلافات الداخلية ولامبالاة ترامب أي إجراء حتى أوشكت فترة ولايته على الانتهاء.

على الرغم من جهود بايدن، فإن المشكلة المركزية هي إيران ووكيلها الحوثيون. إن قرار بايدن بكبح السعوديين واسترضاء الحوثيين لن يسهم في السلام ، ولكنه بدلاً من ذلك سيلهم الأخير لتعزيز موقفهم. يتبع بايدن فكرة الرئيس أوباما الخاطئة تمامًا بأن استرضاء إيران سيحثها على الانخراط في سلوك أكثر تحضّرًا بشأن القضايا النووية وغيرها ، وأن جيران اليمن العرب هم التهديدات الحقيقية للسلام والأمن الإقليميين.

يبرر البيت الأبيض سياسته من خلال الاستشهاد بالمخاوف الإنسانية ، متجاهلاً أن إيران والحوثيين ، الذين هم أفضل بكثير في الدعاية الأيديولوجية من خصومهم ، يتلاعبون بسخرية بالمدنيين اليمنيين وعمال الإغاثة الأجانب لأغراضهم الاستراتيجية الخاصة. لم يكن إدراج الحوثيين كإرهابيين ، على سبيل المثال ، عقبة أمام توزيع الغذاء أو المساعدة الطبية ، أو حل النزاع سلمياً. العقبة هي أن الحوثيين هم الإرهابيون.

كحد أدنى ، يجب ممارسة الضغط الأمريكي لإحلال السلام وإنقاذ أرواح المدنيين بطريقة عادلة وليس من جانب واحد. ومع ذلك ، فإن القيام بذلك قد يسيء إلى الملالي ذوي الحساسية الرهيبة الذي يتودد إليهم بايدن بإصرار.

كان بايدن قد "أوقف مؤقتًا" بالفعل العديد من مبيعات الأسلحة المعلقة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، على الرغم من أن هذه الأسلحة كانت مخصصة دائمًا للأغراض العسكرية العامة ، وليس للاستخدام على وجه التحديد في اليمن. علاوة على ذلك ، ربما عن غير قصد ، فإن