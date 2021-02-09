إحصائية أولية لخسائر الحوثيون غرب مأرب.. صيد ثمين في قبضة قوات الشرعية

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تتواصل المعارك الشرسة بين ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمليشيات الحوثية الارهابية لليوم الثالث على التوالي في جبهتي المخدرة وصرواح والتي تتكبد فيها المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة.

المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الثالثة ذكر اليوم الثلاثاء على أن قوات الشرعية قد نجحت خلال المواجهات في سحق المجاميع الحوثية التي حاولت التسلل الى مواقع الجيش الوطني في جبهتي المخدرة وصرواح اوقعت اكثر من 120 عنصراً حوثياً ما بين قتل وجريح.

ونقل المركز الاعلامي عن مصدر عسكري قولة :ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنو من احراق 5 اطقم ومدرعتان تابعة للمليشيات الحوثية بكمائن محكمة على اطراف صرواح والتي كانت تقوم بمهام نقل التعزيزات البشرية والدعم اللوجستي لعناصر المليشيات.

وافاد المصدر ان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنو من اسر 33 عنصراً من عناصر المليشيات في مواقع متفرقة من الجبهتين بينهم قيادات حوثية ميدانية.