انتشار لقوات حلف شمال الأطلسي ردا على تصرفات روسيا تحت شعار «مأرب.. حضارة معرفة»..غدا انطلاق فعاليات معرض مأرب الأول للكتاب تقدير إسرائيلي يكشف موعد إنتاج إيران لقنبلة نووية تحدث عن ”موقف دولي يشجع الجماعة على تماديها“.. ”علي محسن الأحمر“ يهاتف ”العرادة“ والأخير يؤكد ان ”ستظل مأرب قلعة شامخة في وجه الحوثيين“ مسؤول أمريكي: بايدن يقدم تنازلات طوعية لايران ويتجاهل الحوثيين الذين يقتلون المدنيين اليمنيين شاهد بالصور.. الثلوج تكسو ضواحي العاصمة صنعاء السفير العرادة يبحث مع مسؤول موريتاني مستجدات الاوضاع باليمن والتطورات التي تشهدها مأرب بن دغر : لابد من حشد كل الطاقات المادية والبشرية فمأرب ليست وحدها الهدف مطارات دبي تفاجئ المسافرين بإجراء سيبقى ذكرى لهم مدى الحياة السعودية تطالب بتدخل دولي عاجل بعد تهديد نووي
أكدت تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أنه باستطاعة إيران تطوير قنبلة نووية خلال عامين.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن التقدير السنوي للجيش الإسرائيلي للعام 2021، يظهر أن إيران بإمكانها تطوير قنبلة نووية خلال عامين، وتحديدا خلال 21 شهرا، وأنه بقدرة طهران تخصيب يورانيوم ما يكفي لصنع قنبلة في غضون أربعة أشهر فقط.
وأكدت الصحيفة العبرية أن اكتمال تصنيع قنبلة نووية إيرانية يعني أو يتطلب منشأة نووية وتجميع منشأتين صاروخية وتخصيب يورانيوم، وهو ما يعني الوصول إلى 21 شهرا تقريبا، وبأن تخصيب 40 كيلوغراما من اليورانيوم يعني تصنيع قنبلة نووية فعلية، لكن لا تكتمل دون تلك المنشآت.
وأشار تقدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" إلى أن السلطات الإيرانية لم تقم بعد بتخصيب اليورانيوم بالمستوى الذي يسمح لها بتطوير قنبلة نووية، ولكنها في حال اتخاذ القرار، فإنه يلزمها عامين تقريبا لإنتاج تلك القنبلة النووية.
ولفت التقرير السنوي الإسرائيلي إلى أن إيران تهدف إلى تعزيز موقفها التفاوضي من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط عبر حلفائها والجماعات التي تعمل بالوكالة، سواء في العراق أو اليمن أو لبنان.
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني، في 2018، ونفذ حملة "ضغوط قصوى" ضد ايران الداعم الرئيسي لحركات التخريب في الدول العربية وحاز على إشادة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وهذا الأسبوع، أكدت إدارة الرئيس جو بايدن عزمها الانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق، ولكن بمجرد عودة طهران إلى الامتثال للشروط.