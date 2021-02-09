السفير العرادة يبحث مع مسؤول موريتاني مستجدات الاوضاع باليمن والتطورات التي تشهدها مأرب

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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بحث سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع مدير دائرة الوطن العربي في وزارة الخارجية الموريتانية عمر بابو، المستجدات على الساحة اليمنية.

واشار السفير العرادة، الى ما تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية من اعمال إجرامية واستمرارها في استهداف المدن اليمنية المكتظة بالسكان وتصعيدها العسكري الاخير على محافظتي مأرب والجوف في تحدي صارخ لكل الأصوات الدولية المنادية بإيجاد حل سياسي للحرب في اليمن.

كما تطرق العرادة، الى نكث المليشيا الحوثية التزاماتها بشأن خزان صافر..موضحاً بان الحكومة اليمنية حذرت مراراً من مماطلة المليشيا الحوثية الإرهابية وتلاعبها بهذا الملف الخطير ، واستخدامه كرهينة وقنبلة موقوته لابتزاز المجتمع الدولي خدمة لاجندة ايران التدميرية.

من جانبه عبر مدير دائرة الوطن العربي بوزارة الخارجية الموريتانية، عن موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.