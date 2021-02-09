السفير شطيف يلتقي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العماني

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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التقى سفير اليمن لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف، اليوم، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العماني الشيخ خليفة الحارثي.

واطلع السفير شطيف وكيل وزارة الخارجية العماني، على اخر مستجدات الأوضاع في بلادنا والهجوم العسكري الذي تشنه المليشيات الحوثية على محافظتي مأرب والجوف واستهداف المدنيين والاعيان المدنية في مدينة مأرب بالرغم من تعاون الحكومة اليمنية مع المجتمع الدولي في سعيها لإحلال السلام ودفع العملية السياسية والذي يقابلها تعنت مليشيات الحوثي الارهابية واستمرارها في الحرب ومعاناه الناس.

من جانبه اكد المسؤول العماني، موقف بلاده الثابت والداعم لامن واستقرار ووحدة اراضي اليمن واحلال السلام .