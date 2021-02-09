الفنانة بلقيس تعلن إصابتها بمرض غريب

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت المطربة اليمنية بلقيس عن إصابتها بـ”متلازمة الكوخ” بسبب الحجر المنزلي منذ أزمة جائحة كورونا .

وأكدت بلقيس في لقائها ببرنامج إي تي بالعربي أنها عانت من الانطوائية، والفشل، ورفض الخروج من المنزل.

كما أكدت أنها تمكنت من تجاوز أزمتها بجلسات التأمل بعد معاناة طويلة.

الجدير بالذكر أن متلازمة الكوخ مرض نفسي انتشر بسبب جائحة كورونا ويسبب مشاكل نفسية نتيجة للملل والقلق واضطرابات فكرية.

وكانت بلقيس قد أعلنت مؤخراً عن عمل فني جديد وظهرت في مقطع فيديو تحتفل به.