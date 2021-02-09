حكم حوثي بإعدام حميد الأحمر و 10 آخرين في ميدان التحرير وإحالة بن سلمان وترمب للتحقيق «الأسماء»

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء اليوم الثلاثاء، حكماً بإعدام 11 برلمانياً في مقدمتهم "حميد الأحمر"، رمياً بالرصاص في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، على خلفية مشاركتهم في جلسة مجلس النواب التي عقدت في سيئون بمحافظة حضرموت في شهر أبريل من العام 2019.

ووفق ما قاله المحامي "عبدالباسط غازي" رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين، في منشور على حسابه في فيس بوك، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (خاضعة للحوثيين) برئاسة القاضي "محمد مفلح" حكمت بإدانة وإعدام 11 برلمانيا من أعضاء مجلس النواب في مقدمتهم الشيخ "حميد الاحمر رميا بالرصاص حتى الموت".

وقضى منطوق الحكم وفقاً للمحامي، أن ينفذ الإعدام في ميدان التحرير أمام مجلس النواب بصنعاء، وذلك لمشاركتهم في اجتماع مجلس النواب في سيئون.

كما حكمت المحكمة بمصادرة كافة ممتلكاتهم بالداخل والخارج وتوربدها الى خزينة الدولة بصنعاء.

والنواب المحكوم عليهم بالإعدام هم:

1- إنصاف مايو

2- بكيل الصوفي

3-حميد الأحمر

4- زيد الشامي

5- سعيد دومان

6-علي عشال

7-علي المعمري

8- غالب القرشي

9- محمد رشاد العليمي

10- نجيب غانم الدبعي

11- عباس النهاري

كما احالة المحكمة كلاً من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وفهد العتيبي ومحمد عسيري ومحمد بن زايد والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسفير الأمريكي والسفير البريطاني للتحقيق أمام النيابة العامة بواقعة الاشتراك في عصابة مسلحة لشن الحرب على اليمن وإلقاء القنابل العنقودية على الشعب اليمني ،بحسب المحكمة الحوثية.