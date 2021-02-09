انتكاسة جديدة للحوثيين على أطراف مأرب وهيلان يحصد أكثر من 20 حوثيا بينهم القيادي المؤيد

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شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجوما على مواقع المليشيات الحوثية في جبهة هيلان غربي محافظة مأرب.
ولقي أكثر من 20 عنصرا حوثيا مصرعهم بينهم قيادي ميداني المدعو كمال المؤيد، وأصيب آخرون، بنيران أبطال الجيش والمقاومة، بحسب موقع الجيش.
وأسفرت الاشتباكات عن تكبيد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في العتاد والارواح.
ومنذ ايام تدور معارك بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودين بتحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة، ومليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، على امتداد جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف، وسط تقهقر للمليشيات الحوثية.