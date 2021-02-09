عاجل: بيان لغريفيث يتحدث عن مأرب وحل وحيد مستدام في اليمن

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه البالغ من استئناف مليشيا الحوثي، الأعمال العدائية على محافظة مأرب.

واشار غريفيث الى ان الأعمال العدائية بمأرب تترافق مع زخم دبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية.

وقال في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، أن التسوية السياسية التفاوضية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني هي الحل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع.

وكان المبعوث الاممي وصل طهران يوم الاحد وعقد لقاءات مع مسئوليين ايرانيين، لبحث سبل انهاء الصراع في اليمن.