تصريحات أمريكية جديدة بشأن تصنيف الحوثيين ووقف دعم السعودية

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت واشنطن أنها ستواصل الضغط على قيادة مليشيا الحوثي، واستمرار عملياتها العسكرية ضد تنظيم 'القاعدة' في اليمن.

واشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي امس الى إن "الأزمة الإنسانية في اليمن جعلتنا نقدم أولوية إعادة النظر في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية".

وتابع القول "أعتقد أننا سنواصل الضغط على قيادة الحركة"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أنهت دعمها للعمليات التي تقودها السعودية في اليمن، وأن هذا القرار لا ينطبق على العمليات ضد تنظيم 'القاعدة'.

وتأتي تصريحات برايس بعد أيام من تصريح مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزارة تعتزم إلغاء قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف جماعة الحوثي 'منظمة إرهابية'.

وقال مسؤول في الخارجية: "لقد أبلغنا الكونغرس رسميا بنيّة وزير الخارجية (أنطوني بلينكن) إلغاء هذه التصنيف، وسنشارك المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة".

وأمس الاول، دعت الخارجية الأمريكية مليشيا الحوثي إلى وقف فوري للهجمات ضد المدنيين في السعودية، والامتناع عن شن أي عمليات عسكرية جديدة داخل اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، إنه "في الوقت الذي يتخذ فيه الرئيس جو بايدن خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وقبول السعودية التوصل إلى اتفاق، تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق تجاه الهجمات الحوثية المتواصلة".

وحثّ المتحدث الأمريكي الحوثيين على التراجع عن أي سلوكيات مزعزعة للاستقرار، وإظهار التزامهم بحوار بنّاء مع جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لإحلال السلام.

بدورها، قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، إن إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن لديها نظرة جديدة لملف الحرب في اليمن.