لندن تطالب بإعادة الشرعية الى صنعاء و3 دول مؤثرة تعمل على وقف الحرب في اليمن

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال سفير بريطانيا في اليمن، الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع الرياض وواشنطن لوقف الحرب في اليمن، مشيدا بالموقف السعودي الساعي لوقف الحرب.

واشار مايكل آرون في مقابلة مع "العربية"، إن الحل في اليمن يتطلب جدية والتزاما من قبل الميليشيات الحوثية.

كما أكد أن قيام إيران بتسليح الحوثيين مشكلة كبيرة، مطالبا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بالعمل على إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء.

وأشار إلى أن الحوثيين يعملون على تغيير المجتمع اليمني ويدفعونه للتطرف.

وكان السفير البريطاني قد أدان، أمس الاثنين، استهداف الحوثي لمأرب والجوف، مطالبا إياهم بوقف هذه الهجمات فورا، وإثبات جديتهم في السلام.

وكتب تغريدة عبر حسابه في تويتر "ندين بشدة استهداف الحوثيين لمأرب والجوف، يجب عليهم وقف هذه الهجمات على الفور وإثبات جديتهم في الرغبة في السلام من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفثس".