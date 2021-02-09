عاجل: بيان لغريفيث يتحدث عن مأرب وحل وحيد مستدام في اليمن في أول تعليق رسمي.. الحكومة تكشف لماذا زار المبعوث غريفيث إيران؟ وتؤكد: ذهب لإنقاذ نفسه! بيان للحوثيين يلوح بتوقف خدمات الإتصالات والإنترنت في اليمن تصريحات أمريكية جديدة بشأن تصنيف الحوثيين ووقف دعم السعودية لندن تطالب بإعادة الشرعية الى صنعاء و3 دول مؤثرة تعمل على وقف الحرب في اليمن أكثر المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خلال الساعات القادمة قرار بريطاني لصالح السعودية ومخالف لأمريكا عرض إيراني خطير على المبعوث الأممي لتسريع انهاء أزمة اليمن واشنطن تكشف عن الدور الجديد لها في اليمن لإنهاء الحرب وتلتزم بتعهد تجاه السعودية إرتفاع عجز الميزانية الأمريكية لأول مرة في تاريخ الولايات و بأرقام مخيفة
قال سفير بريطانيا في اليمن، الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع الرياض وواشنطن لوقف الحرب في اليمن، مشيدا بالموقف السعودي الساعي لوقف الحرب.
واشار مايكل آرون في مقابلة مع "العربية"، إن الحل في اليمن يتطلب جدية والتزاما من قبل الميليشيات الحوثية.
كما أكد أن قيام إيران بتسليح الحوثيين مشكلة كبيرة، مطالبا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بالعمل على إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء.
وأشار إلى أن الحوثيين يعملون على تغيير المجتمع اليمني ويدفعونه للتطرف.
وكان السفير البريطاني قد أدان، أمس الاثنين، استهداف الحوثي لمأرب والجوف، مطالبا إياهم بوقف هذه الهجمات فورا، وإثبات جديتهم في السلام.
وكتب تغريدة عبر حسابه في تويتر "ندين بشدة استهداف الحوثيين لمأرب والجوف، يجب عليهم وقف هذه الهجمات على الفور وإثبات جديتهم في الرغبة في السلام من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفثس".