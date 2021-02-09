أكثر المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خلال الساعات القادمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار على مناطق واسعة من البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية ليوم الثلاثاء ، أن الفرص مستمرة لهطول الأمطار خصوصاً على المنحدرات الجبلية الغربية المحاذية لسهل تهامة مع تراجع في حالة انتشار السحب وفرص الأمطار يوم الأربعاء.
وأشار إلى استمرار الأجواء الباردة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وصولاً إلى المناطق الصحراوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
ونبه المركز المواطنين في المنحدرات الجبلية والمتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.
وحذر سائقي المركبات في الطرق الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب والشابورة المائية خصوصاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : ريمة 22.2 ملم، الكدن - الحديدة : 8.5 ، صنعاء : 5.1 ، عمران : 4.6 حدة - صنعاء : 2.0 ، صعدة : 1.1 ، السدة : 1.0.
وأفاد بهطول أمطار رعدية رافقتها حبات البرد على بعض المناطق الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من الصحارى وكانت خارج نطاق الرصد الجوي.