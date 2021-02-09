قرار بريطاني لصالح السعودية ومخالف لأمريكا عرض إيراني خطير على المبعوث الأممي لتسريع انهاء أزمة اليمن واشنطن تكشف عن الدور الجديد لها في اليمن لإنهاء الحرب وتلتزم بتعهد تجاه السعودية إرتفاع عجز الميزانية الأمريكية لأول مرة في تاريخ الولايات و بأرقام مخيفة علامات بسيطة وخطيرة في جسمك تكشف الإصابة بمرض الكبد الدهني في تطورات خطيرة ..طهران ترفض الوساطة الفرنسية وتهاجم أوروبا قياديان في الحكومة الشرعية يفجران تصريحات نارية عن المليشيات الحوثية والمملكة مع الحل السلمي كورونا يفتك بهذه الدولة العربية وتقترب من ألف إصابة يوميةوهذا أبرز الفاصيل السعودية تعلن غلق 10مساجد في المملكة بعد إصابة مصلين بفيروس كورونا التحالف يعلن عن تدمير مسيرة للمليشيات الحو ثية في سماء المملكة وإدنات أممية
المح وزير الخارجية الامريكي امس الاثنين الى الدور الجديد لواشنطن في اليمن.
وقال بلينكن في تصريحات لشبكة سي إن إن انهم يرغبون في الاضطلاع بدور حيوي في المجال الدبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن.
وحول وقف الدعم للسعودية اشار بليكن الى انهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حرب لليمن لكنه قال: لكننا ملتزمون بأمن المملكة.
وتعهّد وزير الخارجية الأميركي بالدفاع عن السعودية وحماية أمنها. وقال إن أميركا "ملتزمة بالدفاع عن أمن السعودية".
كما أكد بلينكن أن "الولايات المتحدة سوف تتولى دوراً رائداً في محاولة إنهاء الحرب في اليمن".
وعلى خلاف ادارة ترمب التي قدمت دعما عسكريا ولوجستيا لعمليات التحالف في اليمن؛فان ادارة بايدن اختارت على ما يبدو المجال الدبلوماسي وكان هذا واضحا في تعيين اول مبعوث امريكي خاص الى اليمن.
وبشأن ايران اتهم وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إيران بالتنصل من التزاماتها.
وقال إنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي وامتثلت لبنوده "فسنفعل الشيء نفسه".
وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة سوف "تعمل مع حلفائها لمحاولة التوصل إلى اتفاقية أطول وأقوى" من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية وسلوك طهران المزعزع لاستقرار المنطقة.