كورونا يفتك بهذه الدولة العربية وتقترب من ألف إصابة يوميةوهذا أبرز الفاصيل

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اقتربت الكويت، اليوم من عتبة ألف إصابة يومية خلال 24 ساعة بفيروس كورونا، وذلك بتسجيل 996 حالة مؤكدة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد 171 ألفاً و994 حالة، فضلاً عن شفاء 582 حالة من الإصابة بالفيروس التاجي في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 162 ألفاً و120 حالة.
وتم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن، لافتة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.2 في المائة