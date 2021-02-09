السعودية تعلن غلق 10في المملكة بعد إصابة مصلين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم ، إغلاق 10 مساجد بعد إصابات مصلين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت في تغريدة على «تويتر»: «اتباعاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، أغلقت الوزارة مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم (100 كيلو جنوب العاصمة الرياض) بعد إصابة عدد من الموظفين بالفيروس».
وأضافت الوزارة أنها «أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت إصابة بعض المصلين»، مؤكدة حرصها على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.
وأشارت إلى أن «مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح»، مضيفة «في حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام».
ودعت وزارة الشؤون الإسلامية المصلين إلى الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء.
ونوهت بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي يوجد بها مخالفات أو تراخٍ بتطبيق التدابير الوقائية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933