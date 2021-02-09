التحالف يعلن عن تدمير مسيرة للمليشيات الحو ثية في سماء المملكة وإدنات أممية

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دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة «مفخخة» من دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية السعودية.
إلى ذلك، دانت منظمة التعاون الإسلامي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة باتجاه السعودية.
وعبّرت المنظمة عبر بيان على لسان الأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، عن الإدانة الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وأكد الأمين العام مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها