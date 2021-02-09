إعلان الحكومة الإنتقالية الجديدة من 25 وزيراً

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أعلن رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، مساء اليوم الاثنين، أسماء وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة المكونة من 25 وزيراً مع إرجاء إعلان وزير التربية والتعليم لمزيد من التشاور، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وجاءت الحقائب الأساسية على النحو التالي:
الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيراً للخارجية، الفريق يس إبراهيم وزيراً للدفاع، الفريق شرطة عز الدين الشيخ وزيراً للداخلية، خالد عمر يوسف وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، عبيد أحمد النجيب وزيراً للصحة حمزة بلول وزيراً للإعلام، جادين علي وزيراً للطاقة والنفط.
وقال حمدوك إن المعايير لاختيار هذه الحكومة تركزت على التأهيل والخبرة والالتزام وتحديات المرحلة، فضلاً عن الاستقامة.
وأكد أن الحكومة شملت وزارات جديدة وفقاً لمعيار الاقتصاد والإنتاج، وشدد على ضرورة التركيز على الاستثمار والإنتاج لحل الأزمة الاقتصادية