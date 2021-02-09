لماذا يتحول شرب القهوة إلى مخاطر وماهي الأسباب

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اعتاد العديد من الأشخاص أن يبدؤوا يومهم بشرب فنجان قهوة للشعور باليقظة، لكن لا يكتفي البعض بفنجان واحد فيشربون فنجانين أو أكثر وهذا له تأثير سلبي على فاعلية القهوة. كشف موقع "لايف سترونغ" نقلا عن خبراء أسباب عدم فاعلية القهوة وما العمل حين تواجه هذه المشكلة.

ويؤثر الكافيين على مستقبلات الأدينوزين، الموجودة في بالدماغ والتي تسهم في الشعور بالنعاس، ويثبط الكافيين عمل تلك المستقبلات، مما يؤدي إلى اليقظة وزيادة مستويات الطاقة بالجسم عند تناوله.

لوكن عندما تتناول الكافيين عدة مرات في اليوم فإنه لا يتفاعل بشكل جيد مع مستقبلات الأدينوزين، وبالتالي تصبح آثار الكافيين قصيرة المدى حتى مع تناول كميات كبيرة منه وينقص فاعليته في تحسين الذاكرة والطاقة.

وينصح الخبراء بتعليق تناول الكافيين في حال توقف عن أداء عمله، فهذا يسمح لمستقبلات الأدينوزين أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية، ويجعل تحمل الجسم للكافيين أقل ما يزيد من تأثيره على الجسم.

وأوصت دراسات مختلفة بعدة نصائح: