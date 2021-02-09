غادة عادل تكشف حقيقة زواجها من حسن شاكوش

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 144

كشفت الممثلة المصرية غادة عادل حقيقة ما تداوله البعض عن زواجها بمغني المهرجانات حسن شاكوش.

نشرت غادة عادل على "انستغرام" صورة تجمعها مع حسن شاكوش، التي استخدمت في نشر الشائعة، والمكتوب عليها "ألف مبروك تزوجت من حب عمري".

ونفت الممثلة غادة عادل وجود أي علاقة عاطفية تجمعها مع مغني المهرجانات حسن شاكوش بعد نشره للصورة التي جمعتهما سويا.

وكتب غادة عادل معلقة على الصورة: "حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية.... أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله