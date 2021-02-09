مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ أول جلسات محاكمة ترامب

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ستبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في الغرفة العليا للبرلمان الأمريكي.
ويتهم ترامب بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة.
ولاية جورجيا تفتح تحقيقا في جهود ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات ويصر الدفاع على أن عملية المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكابيتول.
وستبحث المحكمة مسألة ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، وسيترأس المحكمة عضو المجلس من الحزب الديمقراطي باتريك ليخي، مع مراعاة أن الديمقراطيين هم من بادر بالاتهام.
وكان الديمقراطيون قد استغلوا في وقت سابق أغلبيتهم في مجلس النواب، وأعلنوا عزل ترامب في فترات قصيرة جدا، وهذا سمح للجمهوريين وأنصار الرئيس السابق باتهامهم بالتسرع وانعدام أي تحقيق