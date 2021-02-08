ما حقيقة قيام سلطات مأرب بتسليم ”خلية نسائية“ لجهة خارجية؟

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نفت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، الاثنين 8 فبراير/شباط، ما أسمته بـ"الترويج الاعلامي والإشاعات المكذوبة التي تبثها مليشيا الحوثي في وسائل إعلامها وإدّعاءها تسليم نساء محتجزات على ذمة أعمال إرهابية لجهة خارج البلد".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة. وفقًا لوكالة سبأ.
وأكدت اللجنة، أن هذا "ادّعاء كاذب، ومحاولة لاستجداء واستعطاف الناس، بشكل يتنافى مع قيم وأخلاق اليمنيين، ويسيء للشعب اليمني كافة".
وتوعدت اللجنة الأمنية، بكشف تفاصيل موثّقة عن قيام مليشيا الحوثي بإجبار نساء يمنيات وابتزازهن للقيام بأعمال إرهابية في المحافظة، بالتزامن مع هجمات انتحارية على أطرافها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، قد أعلنت الثلاثاء، اعتقال عدد من العناصر المرتبطة بقيادات مليشيا الحوثي الارهابية في صنعاء كانت تخطط لتنفيذ أعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد زعمت أن الأجهزة الأمنية بمأرب قد قامت بتسليم الخلية الحوثية النسائية المقبوض عليها إلى السعودية.