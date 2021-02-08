الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً بشأن التصعيد الحوثي الأخير

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية على محافظتي مأرب والجوف والأراضي السعودية.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي -في بيان لها- إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الهجمات التي يشنها الحوثيون على محافظتي مأرب والجوف والمحاولات المتكررة لهجمات عبر الحدود على السعودية.

وأكد البيان أن تجدد العمليات العسكرية يقوض بشكل خطير الجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن.

وتواصل مليشيات الحوثي منذ أمس الأحد استهداف مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث أسفرت الهجمات على المدينة المكتظة بالسكان عن سقوط ضحايا مدنيين