الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً بشأن التصعيد الحوثي الأخير

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أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية على محافظتي مأرب والجوف والأراضي السعودية.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي -في بيان لها- إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الهجمات التي يشنها الحوثيون على محافظتي مأرب والجوف والمحاولات المتكررة لهجمات عبر الحدود على السعودية.
وأكد البيان أن تجدد العمليات العسكرية يقوض بشكل خطير الجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن.
وتواصل مليشيات الحوثي منذ أمس الأحد استهداف مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث أسفرت الهجمات على المدينة المكتظة بالسكان عن سقوط ضحايا مدنيين