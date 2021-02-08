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بلاغ تحذيري من هيئة الأرصاد الجوية للنازحين بمأرب

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - مأرب
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قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليوم الاثنين أنها تلقت بلاغا من هيئة الأرصاد الجوية فيه تحذير من منخفض جوي خلال الساعات القادمة يرافقه أمطارا غزيرة ورياح شديدة ما سيجعل ساكني ١٤٣ مخيما تحيط بمدينة مأرب يعيشون ظروفا صعبة خلال الساعات القادمة.

  

وأهابت بالمواطنين في المخيمات باتخاذ إجراءات السلامة والإبتعاد عن مجاري السيول التي قد تهدد حياتهم وحياة أسرهم ودعتهم الى إعادة نصب خيامهم في أماكن بعيدة عن مجاري السيول

  

كما حذرت الوحدة التنفيذية ساكني المنازل المبنية في مجاري السيول في مدينة مأرب وتدعتهم الى الإلتزام بالإرشادات التي تحفظ سلامتهم وسلامة أسرهم ومنها إخلاء المنازل قبل وصول السيول.

    
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