طهران تتلقى عرضاً من واشنطن بشأن إيقاف الحرب في اليمن و«غريفيث» يعرض مبادرة من مرحلتين.. كواليس زيارة المبعوث لإيران

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت قناة الميادين الموالية لإيران اليوم الاثنين كواليس زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الى إيران.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها بأنّ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حمل خلال زيارته طهران رسالة من الجانب الأميركي إلى إيران تتضمن عرضاً للأخيرة "بوقف دعمها عن المليشيات الحوثية مقابل وقف دعم واشنطن للسعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن".

ولفتت المصادر إلى أنّ "إيران طرحت المزاوجة بين مبادرتها ومبادرة غريفيث لجهة المفاوضات وتشكيل حكومة خلال عامين".

وأشارت المصادر إلى أنّ وجهة نظر مليشيات الحوثي الإرهابية بأن "الرياض طرف على طاولة المفاوضات بما يتعلق بالتعويضات وإعادة الإعمار". كما قالت إنّ حكومة صنعاء الانقلابية"تشترط الاعتراف بها سلطة شرعية خلال فترة المفاوضات".

يذكر أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقى، اليوم الاثنين، في طهران المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

وكانت الخارجية الإيرانية قد اعترفت رسمياً في عام 2019 م، بأن طهران تدعم الحوثيين في مواجهة ما أسمته "الاعتداءات السعودية"