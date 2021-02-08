أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الاثنين 8 فبراير/شباط، بهطول أمطار رعدية خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات.
ودعا المركز في نشرته اليومية المواطنين في المرتفعات الجبلية إلى الاحتماء من العواصف الرعدية أثناء الأمطار، وعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.
وحذر كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة، وسائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرقات الجبلية بسبب تشكل السحب المنخفضة الكثيفة والضباب والشابورة المائية وكذا من الانزلاقات الطينية والصخرية.
وتوقع المركز استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على المحافظات الجبلية الغربية من صعده شمالاً حتى لحج جنوباً، يرافقها هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة.
وأشار إلى أن الأجواء الممطرة ستمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية والصحارى، وستشمل الأمطار أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية .
وذكر أن الإحساس بالبرودة سيظل قائماً في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية نتيجة للغطاء السحابي الكثيف الحاجب لأشعة الشمس.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت 3.2 ملم في عمران، و 0.5 في إب ، لافتاً إلى هطول أمطار رعدية رافقتها حبات البرد على بعض المناطق الجبلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.