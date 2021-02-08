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الحوثيون يكشفون مصير المتهم بإحراق زوجته "العنود" بمادة الأسيد

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص
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أعلنت المليشيات الحوثية اليوم الإثنين إلقاء القبض على المتهم بإحراق زوجته "العنود" بمادة الأسيد الحارق خلال الأيام القليلة الماضية. 

 

وذكر ما يسمى بـ مركز الأعلام الأمني التابع للحوثيين عن تمكن البحث الجنائي التابع للجماعة في محافظة صعدة من ضبط المدعو " عبد الله عبد الرحمن الدجات" والذي قام برش مادة الأسيد الحارق على زوجته المجني عليها "العنود حسين شريان" .

 

وارتكب المدعو الدجات قبل ايام جريمته في العاصمة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي وذلك بقيامة برش مادة الأسيد الحارقة على وجهه زوجته ما ادى الى إصابتها بحروق شديدة من الدرجة الثالثة حيث تحولت الجريمة إلى قضية شهيرة هزت الرأي العام في اليمن. 

 

وتشهد صنعاء ومحافظات يمنية أخرى تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية انفلاتاً أمنياً غير مسبوق تناسلت فيه جرائم السرقة والنهب والقتل والاغتيالات. 

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