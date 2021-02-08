الحوثيون يكشفون مصير المتهم بإحراق زوجته "العنود" بمادة الأسيد نبات شائع له مفعول سحري لمرضى ضغط الدم والقلب ”بن عديو“ يصل شبوة قادما من الرياض برفقة عدد من القيادات العسكرية كاتب روسي: بايدن يضع الرياض أمام قواعد جديدة للعب شابتان في دبي عبر جلسة مساج تحصدان 25 ألف درهم من أحد الوافدين السعودية تستعد لإعلان خبر مفاجئ لكل موظفي المملكة في القطاع الخاص رهف القنون تكشف عن ابرز خصوصيات الأمومة ووشم كبير يظهر على جسدها .. شاهد شاهد أول صورة تخرج لأكبر حدث ثقافي في مارب .. استعدادات وتجهيزات على مدار الساعة التعب المزمن... ما أسبابه وكيف يمكن التخلص منه؟ السعودية تعلن الإطاحة بواحد من التشكيلات الخطيرة في المملكة مكون من 12 شخصا بينهم شابة سعودية
وصل محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الاثنين 8 فبراير/شباط، إلى مدينة عتق مركز المحافظة قادما من المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت قرابة شهر.
ووصل ”بن عديو“ إلى عتق برفقة عدد من القيادات العسكرية بينهم، اللواء جحدل حنش قائد اللواء 21 ميكا، ومدير الأمن اللواء الركن عوض الدحبول، وكان في استقبالهم عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
وخلال زيارته للرياض، التقى المحافط بن عديو الرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض، وعدد من سفراء الدول الأوربية لدى اليمن.