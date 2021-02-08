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”بن عديو“ يصل شبوة قادما من الرياض برفقة عدد من القيادات العسكرية

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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وصل محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، اليوم الاثنين 8 فبراير/شباط، إلى مدينة عتق مركز المحافظة قادما من المملكة العربية السعودية، بعد زيارة استغرقت قرابة شهر.

ووصل ”بن عديو“ إلى عتق برفقة عدد من القيادات العسكرية بينهم، اللواء جحدل حنش قائد اللواء 21 ميكا، ومدير الأمن اللواء الركن عوض الدحبول، وكان في استقبالهم عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

وخلال زيارته للرياض، التقى المحافط بن عديو الرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض، وعدد من سفراء الدول الأوربية لدى اليمن.

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