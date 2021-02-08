رهف القنون تكشف عن ابرز خصوصيات الأمومة ووشم كبير يظهر على جسدها .. شاهد

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر لوفولو راندي والد طفلة رهف القنون صورة لها عبر حسابه برفقة طفلتهما مما كشف عن جانب من ملامحها لأول مرة أمام الجمهور ولاحظ الجميع الشبه الكبير بين الطفلة وبين والدها فكأن الطفلة نسخة عنه ولم تأخذ أي ملامح أو شبه من والدتها رهف القنون.

ابنة رهف القنون نسخة عن والدها

رهف القنون الناشطة السعودية تظهر خلال الصورة وهي تضع يدها على طفلتها الصغيرة النائمة وعلق لوفولو على الصورة بكلمات لطيفة عبر فيها عن حبه لرهف وطفلته الصغيرة حيث اعتبر أنها البريق الذي يملئ حياته ووصفها بالزهرة الصغيرة التي يجب عليها حمايتها في مختلف الفصول.

الصورة لاقت تفاعل كبير وتم تداولها بشكل واسع بين الجمهور حيث أكد الجميع أن الطفلة بانا تحمل نفس ملامح ولون بشرة والدها ولم تحصل على ملامح والدتها أبداً في حين لاحظ آخرون الوشم الكبير على يد رهف القنون والذي ظهر بوضوح ويحمل شكل بومة كبيرة وهو ما دفع البعض للسؤال عن معنى هذا الوشم.

وكانت رهف القنون قد نشرت لأول مرة صور ابنتها بانا في شهر يونيو 2020 بعد ولادة الطفلة بأيام قليلة وأكدت وقتها أنها تشعر بالسعادة وتريد أن تقضي حياتها بالكامل برفقة ابنتها وهو نفس الكلمات الجميلة والمعبرة التي كتبها والد الطفلة بعد نشر عدد من الصور وهو يحمل ابنته الصغيرة التي بلغت وقتها شهرها الرابع تقريباً.