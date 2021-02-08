شاهد أول صورة تخرج لأكبر حدث ثقافي في مارب .. استعدادات وتجهيزات على مدار الساعة

الإثنين 08 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 470

اطلع عبدالله الباكري وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارة على التجهيزات والاستعدادات الجارية لإقامة معرض مأرب الأول للكتاب 2021 والفعاليات المصاحبة له والذي من المقرر أن يبدأ بعد غد الأربعاء تحت شعار (مأرب .. حضارة معرفة).

وطاف الوكيل الباكري ومعه أعضاء اللجنة الإشرافية قاعة المعرض واطلع على التجهيزات الفنية وأركان وأجنحة المعرض، والقاعة الخاصة بالفعاليات المصاحبة، والزوايا الخاصة بالعروض الثقافية والإبداعية التي ستقيمها المؤسسات التعليمية والثقافية المتواجدة بمحافظة مأرب.

وأشاد الوكيل الباكري بالجهود التي تبذلها إدارة المعرض رغم الفترة البسيطة التي تم خلالها إقرار إقامة المعرض .. مؤكدا في السياق ذاته حرص السلطة المحلية بالمحافظة على أن يمثل المعرض انطلاقة جديدة للمحافظة في الجانب الثقافي والمعرفي، خاصة وأن محافظة مأرب باتت تحتضن مؤسسات تعليمية وثقافية مهمة، ويعيش بداخلها شريحة كبيرة من المثقفين الحاصلين على الشهادات العليا، خاصة من النازحين من المحافظات الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وكان ناصر الشريف مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب قد أطلع الوكيل الباكري على الجهود القائمة لاستكمال الترتيب لانطلاق المعرض بنسخته الأولى .. مشيرا إلى التفاعل الكبير من قبل دور النشر والتي لايزال عدد منها في طريقها إلى مأرب للمشاركة في المعرض.